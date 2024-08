Flamengo tem otimismo freado por novas lesões e vai reavaliar jogadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo saiu de Salvador com um ótimo resultado na mala ao vencer o Bahia, mas também com dores de cabeça. Em uma cena que já vem se tornando rotina, o rubro-negro perdeu mais dois jogadores por lesão durante a partida e pode ter mais problemas para a sequência. A comemoração da vantagem foi atrapalhada pela apreensão.

O que aconteceu

Michael e De la Cruz sentiram a coxa e precisaram ser substituídos. Os dois deixaram o campo no segundo tempo, e o atacante precisou ser carregado até o vestiário. Ele deixou a Fonte Nova mancando.

Os atletas vão ser reavaliados nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Léo Ortiz, que saiu também no segundo tempo, é outro que vai demandar atenção pela alta exigência física. Gerson e Luiz Araújo deixaram o campo completamente exaustos, e o camisa 8 nem sequer voltou para o banco.

Tite admitiu que a ideia não era que Michael jogasse por tanto tempo na estreia. Ele atuou por 90 minutos e se destacou. Nesta quarta, acabou começando no banco de reservas e ficou 18 minutos em campo antes de se lesionar.

Só nas últimas cinco partidas foram cinco lesionados. Michael e De la Cruz podem ampliar a lista. Cebolinha e Viña, fora da temporada, contra o Palmeiras. Gabigol, Pedro e Arrascaeta diante do Botafogo.

A falta de opções obriga a comissão a improvisar em praticamente todos os setores. Léo Ortiz e Bruno Henrique iniciaram em posições que geralmente não ocupam, enquanto outros garotos também foram acionados na reta final para ocupar os espaços e garantir o placar. Wesley terminou como ponta, por exemplo.

Talvez não tenhamos tempo o suficiente para ficar falando a respeito. Talvez em outro momento dê para falar o quanto se influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso. Para que a gente possa tomar a decisão sem expor o atleta, mas acaba acontecendo. Dói. Precisou do Michael porque não tínhamos ninguém, jogou o jogo todo lá. Não era para jogar a partida toda, mas jogou, foi decisivo. Aí precisamos aqui, ele quase ia fazer o segundo gol, porque não foi falta. Não foi nada [no lance]. Ele tirou o corpo. Só para deixar registrado. Um jogador decisivo e perde ele na sequência. Tentamos controlar, tomar decisão, preservar, mas é duro. Tite

Ainda não se sabe exatamente quem fica fora na Data Fifa. Pedro, Gerson e Erick Pulgar estão convocados para as seleções, mas o Uruguai ainda não divulgou a lista. Arrascaeta segue em recuperação de uma lesão e ainda não começou a última fase de transição.

O Flamengo espera ter pelo menos Pedro de volta no domingo, contra o Corinthians. O atacante já estava em fase mais avançada de recuperação e é esperado no treino com o grupo nesta quinta. Gabigol só retorna após a Data Fifa.

Todas as equipes têm tido problema com o calendário. Cabe a nós desenvolver soluções. Estamos procurando a saúde dos atletas, a fisiologia sempre nos passa a realidade de cada um para o próximo jogo. Estamos planejando em cima de uma revisão, ver os que estão em condições. Tem sido assim. Estamos conseguindo performar nas três competições assim. Vamos avaliar principalmente o caso do Michael. Cabe a nós tomar as decisões dentro do que temos em mãos e eles tem correspondido. César Sampaio, auxiliar de Tite

Os reforços e a Data Fifa viram a esperança da comissão técnica no momento. Após a partida contra o Corinthians, serão pelo menos 10 dias de treinos e descanso até a partida de volta da Copa do Brasil. Será um período para recuperar os atletas e tentar entrosar os novos jogadores, que começam a chegar nesta semana.