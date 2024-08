Efeito Colapinto pode levar Brasil x Argentina para Interlagos; entenda

A confirmação de Franco Colapinto na vaga de Logan Sargeant na Williams fez explodir a procura argentina por ingressos para o GP de Interlagos, dia 3 de novembro, em São Paulo. A sempre enorme procura brasileira também está acentuada pela despedida de Lewis Hamilton da Mercedes em solo brasileiro — ele assinou com a Ferrari para a próxima temporada.

O que aconteceu

Colapinto trouxe a Argentina de volta ao grid da Fórmula 1 após 23 anos. É o primeiro 'hermano' desde Gastón Mazzacane, em 2001, e estreia no Grande Prêmio da Itália.

O retorno do país ao grid trouxe um renovado interesse argentino pelos ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Interlagos. A Argentina tem tradição no esporte: Juan Manuel Fangio é um dos maiores campeões com cinco títulos.

O público argentino aumentou em mais de 130% nas consultas e compras de ingressos para o GP do Brasil. Esse aumento é um testemunho da influência de Colapinto e da esperança que ele representa para uma nova geração de fãs do automobilismo argentino. , disse Breno Gonzalez, diretor da empresa de turismo Infinitas Eventos.

A procura aumentou e deve se traduzir em um clássico Brasil x Argentina nas arquibancadas do autódromo. Colapinto é membro da Academia de Pilotos da Williams e disputou a Fórmula 2 pela MP Motorsport.