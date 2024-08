De volta ao Morumbis, Igor Gomes ignora vaias e reencontra São Paulo com "carinho imenso"

A derrota do São Paulo diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, ficou marcada pelas homenagens a Juan Izquierdo. Outro atleta, contudo, também viveu um momento especial no Morumbis. Trata-se do meia Igor Gomes.

Revelado nas categorias de base do clube tricolor, o jogador retornou ao estádio, mas desta vez como adversário. Ele, ao entrar em campo no segundo tempo da partida, foi recebido com vaias da torcida.

O jogador, porém, não liga para o clima hostil. Ele reforçou o "carinho enorme" que tem pelo time e viu o reencontro como algo "muito especial".

"Sempre muito bom. Tenho um carinho imenso pelo São Paulo, pelo torcedor, os amigos que fiz aqui. É sempre muito especial para mim vir aqui e reencontrar o pessoal, fazendo o que a gente ama", disse o meio-campista.

Apesar da vitória, Igor Gomes não acredita que a vaga está encaminhada. Ele valorizou a atuação e o resultado que o Galo conquistou na capital paulista, mas alerta para as dificuldades que a equipe encontrará em BH.

"Poderia ser um jogo melhor tecnicamente. Sabíamos que seria um jogo difícil, o São Paulo é uma equipe qualificadíssima. Conheço bastante os jogadores. E viemos sabendo que iríamos sofrer em determinados momentos do jogo. Passamos por algumas dificuldades, mas fomos felizes nas poucas chances que tivemos", avaliou.

"Ainda não encaminhamos a classificação. Foi um grande resultado, mas temos mais 90 minutos para melhorar o que talvez deixamos de fazer hoje. Estaremos em campo, acredito que vamos ter outra estratégia. Ter mais a bola, ser um pouco mais agressivo e tentar buscar essa classificação", acrescentou.

Esta, inclusive, não foi a primeira vez de Igor Gomes no Morumbis com outra camisa. Desde que deixou o São Paulo, no fim de 2022, ele já enfrentou o ex-time quatro vezes. Foram duas partidas em casa e duas como visitante. Ao todo são quatro vitórias, já contando esta que deixa o Atlético-MG em vantagem no duelo pela Copa do Brasil.

O time de Luis Zubeldía, agora, terá que vencer em Belo Horizonte por dois gols de diferença para passar à semifinal. Se perder ou empatar, será eliminado. Já em caso de vitória por apenas um gol, o embate será decidido por meio das penalidades.

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Antes disso, entretanto, os times têm outros compromissos pela frente. O Tricolor mede forças diante do Fluminense neste domingo, no Maracanã, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Galo encara o Grêmio às 11h da manhã do mesmo dia, em Porto Alegre.