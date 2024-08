Corpo de canoísta campeão mundial é achado em van após prova na Espanha

O corpo de Juan Carlos López Villalobos, canoísta espanhol campeão mundial, foi encontrado nesta quarta-feira (28) dentro de uma van em Tui, cidade da Espanha localizada às margens do rio Minho, na fronteira com Portugal.

O que aconteceu

O atleta de 65 anos havia participado da Regata Internacional do Minho no último sábado e estava desaparecido desde então, segundo informações do Diario Palentino, da Espanha.

Um morador que passava pelo local sentiu um cheiro forte e avisou a Guarda Municipal, que encontrou o corpo do ex-canoísta dentro do veículo em avançado estado de composição, mas sem sinais de violência.

A família já havia denunciado o desaparecimento do atleta ao constatar que ele não voltava da competição de sábado.

Devido ao estado do corpo, o médico plantonista evitou declarar 'morte natural' e os restos mortais foram transferidos para necropsia. A investigação irá definir a causa da morte e acredita-se que ele tenha falecido no mesmo dia da competição.

Juan Carlos López Villalobos presidia o Club Tritones de Alar del Rey. Suas conquistas incluem medalhas de ouro no K-1 e K-2 nos Campeonatos Mundiais de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2017; o ouro no Campeonato Europeu de 2007 e a medalha dourada na Copa do Mundo de 2006.