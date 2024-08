Corinthians: Polícia busca autores de ataques a jornalistas e conselheiros

O delegado César Saad, em participação no Fim de Papo desta quinta (29), explicou como teve início a investigação que busca os autores de ataques a jornalistas e conselheiros do Corinthians.

Ele explicou que este inquérito é o desdobramento de outra investigação e trabalha com duas possibilidades: a de ataques individuais e a de associação criminosa. César Saad disse que a segunda alternativa seria mais grave, com maior responsabilização dos envolvidos.

Esse inquérito está na delegacia do futebol e teve início com o então diretor de marketing do Corinthians. Segundo ele, jornalistas fizeram acusações contra ele pela participação nos repasse do contrato com a Vai de Bet. A partir dali, em um desdobramento dentro da investigação, alguns desses jornalistas e conselheiros do clube passaram a ser vítimas de ameaças. Instauramos um novo procedimento e, a partir daí, a polícia levantou as hipóteses de ser ou atitudes isoladas de algumas pessoas, uma conduta individualizada, ou uma ação conjunta, e aí, a gente passa a tratar de outro tipo de crime, com uma responsabilidade muito maior, podendo se falar de associação criminosa e essa coisa da milícia digital, que é o que estamos avaliando no momento.

Delegado César Saad

