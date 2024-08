Confira a programação do segundo dia de provas das Paralimpíadas, marcado pela estreia do atletismo

Depois de conquistar três medalhas (uma de ouro, uma de prata e uma de bronze) no primeiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que ocorreu nesta quinta-feira, o Brasil competirá em 13 modalidades diferentes nesta sexta-feira.

O segundo dia de competições em Paris é marcado pela estreia do atletismo, com 22 atletas brasileiros em ação, sendo que oito deles disputarão finais diretas. Além disso, mais seis competidores do Brasil terão a oportunidade de conquistar medalhas se avançarem para as fases finais de suas provas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

O Brasil também pode conquistar medalhas no ciclismo e no taekwondo. No ciclismo, Lauro Chaman competirá na prova de contrarrelógio de 1000m (pista), na classe C5. No taekwondo, os brasileiros Silvana Fernandes (até 57kg), Nathan Torquato (até 63kg) e Ana Carolina Moura (até 65kg) também têm chances de medalha. Em ambas as modalidades, os atletas passarão por fases classificatórias e podem avançar para as finais ainda nesta sexta-feira.

Já na natação, dez brasileiros podem subir ao pódio (quatro deles no revezamento). As eliminatórias, que acontecem na Arena La Défense, iniciam às 4h39 (de Brasília), enquanto as finais serão realizadas às 12h37.

Confira a agenda dos brasileiros nesta sexta-feira, 30 de agosto (horário de Brasília):

Atletismo - Local: Stade de France



5h06 - Júlio Santos e Yeltsin Jacques - 5000m (T11) - final direta



5h31 - Alice Correa e Lorena Spoladore - salto em distância (T11) - final direta



5h34 - Joeferson Oliveira, Kesley Teodoro e Marcos Oliveira - 100m (T12) - classificatória



6h14 - Jhulia Fonseca, Thalita Silva e Camila Muller - 400m (T11) - classificatória



7h32 - Christian Costa, Edson Pinheiro e Ricardo Mendonça - 100m (T37) - semifinal



7h57 - Lucas Pereira, Petrúcio Ferreira e Washington Júnior - 100m (T47) - semifinal



13h - Giovanna Boscolo e Wanna Oliveira - lançamento de club - final direta



14h05 - Wallace Santos - arremesso de peso (F55) - final direta



14h20 - Final dos 100m masculino (T37)



14h29 - Final dos 100m masculino (T47)



14h38 - Semifinal 400m feminino (T11)



15h18 - Fernanda Yara e Maria Clara Augusto - 400m (T47) - semifinal



15h52 - Emanoel Oliveira - arremesso de peso (F37) - final direta

Natação (eliminatórias) - Local: Arena La Défense



4h39 - Patrícia Santos e Esthefany Rodrigues - 100m Livre (S5)



4h48 - Alan Basílio - 100m livre (S4)



4h58 - Talisson Glock - 100m medley (SM6)



5h46 - Ruan Felipe e Lucas Mozela - 100m peito (S9)



6h27 - Revezamento 4x50m Livre 20 pontos - Daniel Mendes, Lídia Cruz, Patrícia Santos e Tallison Glock



12h37 - Finais

Badminton (fase de grupos) - Local: La Chapelle



Não antes das 6h50 - Rogério Oliveira x Lucas Mazur (França) - Simples SL4



Não antes das 7h30 - Daniele Souza x Chokyu Yuka (Canadá) - Simples WH1



Não antes das 12h20 - Vitor Tavares x Jack Shephard (Reino Unido) - Simples SH6

Bocha (fase de grupos) - Local: Arena Paris Sud



5h30 - André Costa x Uchida Shunsuke (Japão) - BC4



6h40 - Maciel Santos x Marko Dekker (Holanda) - BC2



7h50 - Iuri Tauan x Luis Cristaldo (Argentina) - BC2



9h - Evani Calado x Ho Yuen Kei (Hong Kong) - BC3



9h - Evelyn Oliveira x Kang Sunhee (Coreia do Sul) - BC3



12h - Laissa Guerreira x Anita Raguwaran (Alemanha) - BC4



13h10 - Maciel Santos x Nadav Levi (Argentina) - BC2



14h20 - Iuri Tauan x Aurelien Fabre (França) - BC2



15h30 - José Carlos Chagas x Daniel Perez (Holanda) - BC1



16h40 - Mateus Carvalho x Jules Menard (França) - BC3

Ciclismo (eliminatórias) - Local: Velódromo Nacional



6h30 - Lauro Chaman - Contra relógio 1000m (pista) C5



9h52 - Final

Goalball (fase de grupos) - Local: Arena Paris Sul



4h - Brasil x Estados Unidos - masculino



5h30 - Brasil x Israel - feminino

Remo (classificatória) - Local: Vaires-sur-Marne



4h30 - Cláudia Sabino - skiff simples PR1



6h30 - Diana Barcelos e Jairo Klug - Mix2x PR3



7h10 - Priscila Barreto, Alina Dumas, Erik Lima e Gabriel de Souza - Quatro com PR3

Tênis de mesa (eliminatórias) - Local: Arena Paris Sul



5h - Danielle Rauen e Luiz Manara x Piotr Grudzien e Karolina Pek (Polônia) - Duplas XD17



6h - Bruna Alexandre e Paulo Salmin x Iryna Shynkarova e Viktor Didukh (Ucrânia) - Duplas mistas XD17



7h - Cátia Oliveira e Joyce Quinzote x Su Yeon Seo e Jiyu Yoon (Coreia do Sul) - Duplas WD5



9h - Bruna Alexandre e Danielle Rauen x Maryna Lytovchenko e Iryna Shynkarova (Ucrânia) - Duplas MD18



12h - Cláudio Massad e Luiz Manara x Mateo Boheas e Thomas Bouvais (França)- Duplas MD18



13h - Paulo Salmin e Israel Stroh x Paul Karabardak e Billy Shilton (Grã-Bretanha) - Duplas - MD14

Tiro com arco (oitavas de final) - Local: Invalides



4h17 - Jane Karla x Agustina Bantiloc (Indonésia) - Individual W2



10h30 - Reinaldo Charão - Individual W2

Taekwondo (quartas de finais) - Local: Grand Palais



7h24 - Silvana Fernandes - categoria até 57kg



7h57 - Nathan Torquato - categoria até 63kg



9h58 - Ana Carolina Moura - categoria até 65kg



12h - Finais

Tênis em cadeira de rodas - Local: Roland Garros



7h - Gustavo Silva x Alwande Sikhosana (África do Sul) - simples masculino - Open - 1ª rodada



por volta das 7h40 - Daniel Rodrigues x Ben Weekes (Austrália) - simples masculino - Open - 1ª rodada



por volta das 10h - Leandro Pena/Ymanitu Silva x Ugur Altinel/Ahmet Kaplan (Turquia) - duplas masculino Quad - quartas de final

Tiro esportivo (classificatória) - Local: Centro Nacional de Tiro Esportivo



8h30 - Alexandre Galgani e Bruno Kiefer - categoria R4 - classe SH2



11h15 - possível final

Vôlei sentado masculino (fase de grupos) - Local: Arena Paris Norte



13h - Brasil x Alemanha