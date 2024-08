Com estreia de Martínez, Corinthians está pronto para enfrentar o Juventude; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Juventude pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Alfredo Jaconi. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz optou por promover a estreia do volante venezuelano José Martínez. Já o atacante Héctor Hernández, também recém-contratado, inicia o confronto no banco de reservas.

A comissão técnica do Timão optou por promover algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Além de Martínez, a equipe conta com a presença de nomes como Gustavo Henrique, Hugo, Raniele, Igor Coronado e Yuri Alberto.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo; Raniele, José Martínez e Igor Coronado; Romero, Pedro Henrique e Yuri Alberto.

Como baixa, o Corinthians segue sem contar com o volante Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem em recuperação de lesão grave no joelho.

Pedro Raul não está nem no banco de reservas por opção técnica.

Já o Juventude está escalado por Jair Ventura com: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luis Oyama, Dudu Vieira e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Carrillo.

A bola rola às 20 horas (de Brasília) em Caxias do Sul.