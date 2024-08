Com dúvidas, Abel comanda treino técnico no Palmeiras visando jogo contra o Athletico-PR

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira e seguiu preparação para o duelo diante do Athletico-PR, que ocorre no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade técnica com o grupo, além de um coletivo em campo reduzido, mas ainda tem dúvidas para pegar o Furacão.

O treinador tem três desfalques certos por lesão para a partida: Mayke, Piquerez e Bruno Rodrigues. Ele, porém, vive a expectativa de contar com três retornos: Gabriel Menino, Dudu e Vitor Reis.

O trio tem tratado de problemas físicos, mas ainda é tido como dúvida para o duelo contra o Athletico-PR. Dudu foi o único que apareceu nas imagens do treino desta quinta, divulgadas pelo clube alviverde.

A ausência de Gabriel Menino não preocupa tanto, já que não se trata de um titular. Já Vitor Reis, além de assumir a titularidade da equipe, é um dos destaques recentes do Palmeiras. Se ele não jogar, Murilo e Gustavo Gómez deverão reeditar dupla de zaga.

Por outro lado, o Verdão conta com Raphael Veiga à disposição. Ele foi julgado pelo STJD por conta do empurrão em Rodrigo Garro, no clássico contra o Corinthians, mas pegou pena mínima, de um jogo de suspensão, já cumprido. Zé Rafael e Gómez também voltam de suspensão.

Abel Ferreira ainda tem mais duas sessões de treino para definir a equipe. O grupo viaja à Curitiba no sábado à tarde e visa repetir a atuação da goleada em cima do Cuiabá, na rodada passada, por 5 a o. Palmeiras e Athletico-PR irão se enfrentar às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.