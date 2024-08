Centroavante Dinenno sofre grave lesão no joelho e não joga mais pelo Cruzeiro nesta temporada

O torcedor cruzeirense começou o dia com uma péssima notícia. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro informou que o centroavante Juan Dinenno rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) e precisará passar por cirurgia. Com isso, o argentino perderá o restante da temporada.

De acordo com nota oficial do clube, Dinenno passou por exames que constataram a grave lesão. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias e será acompanhado de perto pelo departamento médico do Cruzeiro.

A equipe de Minas Gerais, como de costume, não divulgou o prazo de recuperação do atacante. No entanto, lesões de LCA costumam tirar os atletas dos gramados por mais de sete meses.

"O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro", escreveu o time mineiro nas redes sociais.

Dinenno sofreu a lesão no joelho na última quarta-feira, no empate sem gols contra o Internacional. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o centroavante sentiu o problema após uma dividida com Bruno Tabata. Após tentar uma arrancada, não conseguiu permanecer em campo e deu lugar a Kaio Jorge.

O argentino vem sofrendo com problemas físicos desde que chegou ao Cruzeiro. Em abril, fraturou o nariz e teve uma lesão muscular na coxa. Quando se recuperou, em maio, precisou passar por cirurgia após machucar a púbis e ficou afastado por cerca de três meses.

Mesmo sendo 'assombrado' por lesões, Dinenno ainda é o vice-artilheiro da Raposa na temporada. Em 22 partidas disputadas, o argentino foi às redes oito vezes - ele fica atrás apenas de Matheus Pereira, que anotou nove gols em 42 jogos.

Sem Dinenno, o Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.