Atlético-GO contrata lateral esquerdo Guilherme Romão em definitivo; veja detalhes

Na tarde desta terça-feira, a torcida do Atlético-GO ganhou um presente da diretoria. O Dragão acertou a contratação em definitivo do lateral esquerdo Guilherme Romão, que estava somente emprestado pelo CRB. O defensor assinou vínculo até 2028.

Guilherme Romão chegou ao Atlético-GO em janeiro deste ano por empréstimo junto ao CRB. O jogador de 26 anos se destacou no time goiano e, em função disso, teve 70% de seus direitos econômicos comprados de forma definitiva pela diretoria do Dragão.

Para fechar negócio, o Atlético-GO acertou a venda de Léo Pereira para o CRB, uma vez que o atacante já estava emprestado à equipe alagoana. O clube goiano ainda manteve 50% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura transferência.

"EM DEFINITIVO! O Atlético Goianiense acertou a compra de 70% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Guilherme Romão. O novo contrato é válido até 2028. Guilherme Romão veio do CRB e foi uma das boas contratações do Atlético na temporada, com grande número de jogos, regularidade e desempenho", escreveu o time de Goiânia nas redes sociais.

"Na negociação, ficou acertado que os direitos federativos de Léo Pereira agora pertencem ao CRB e o Atlético Goianiense mantém 50% dos direitos econômicos do atacante. A boa relação entre as diretorias de Atlético e CRB foi primordial para o desfecho positivo das negociações", completou o clube em nota.

Guilherme Romão chegou ao Atlético-GO e assumiu a titularidade rapidamente. Ao todo, ele já entrou em campo em 42 oportunidades, tendo marcado três gols e distribuído seis assistências.

Com Romão à disposição, o Atlético-GO retorna aos gramados neste domingo, quando terá pela frente o Cruzeiro. O duelo está marcado para as 11h (de Brasília), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.