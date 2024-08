Após morte de Izquierdo, Helio de La Peña se emociona ao recordar Bussunda

Durante o Fim de Papo desta quinta (29), o comentarista Helio de la Peña se emocionou ao falar da morte de Bussunda, seu ex-colega de Casseta & Planeta.

O assunto veio à tona um dia após a morte de Juan Izquierdo em decorrência de uma parada cardíaca sofrida durante São Paulo x Nacional (URU). O jogo foi válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Helio de la Peña afirmou que Galvão Bueno foi uma das pessoas que mais ajudaram o elenco do programa humorístico na época da morte de Bussunda, em 2006. O humorista recordou que o narrador usou sua experiência com a morte de Senna para dar bons conselhos.

Quando a pessoa morre no ambiente de trabalho, que normalmente nã é de risco, iss choca todo mundo que está em volta. Eu perdi um grande amigo, o Bussunda. A gente estava cbrindo a Copa para o Casseta & Planeta. Aquilo foi uma coisa que tirou o chão da gente. A gente jamais podia esperar. Era um momento de grande alegria, uma excitação tremenda. E, de repente, aquele vazio enorme. A gente ficou desnorteado. Contamos com o grande apoio do Galvão Bueno, que nos pegou no colo e falou: 'Calma, vocês têm que atender a imprensa. Lavem o rosto, falem com eles". E ele deu um conselho importante, disse para não aceitarmos ficar fora do ar por algumas semanas, pois, se a gente saísse, não saberia quando voltaríamos. Somos muito gratos ao Galvão por esse lad paternal. Por ter perdido o Ayrton Senna, uma pessoa muito próxima, ele conseguiu entender a dor que estávamos passando e a dificuldade que teríamos de superar.

Helio de la Peña

