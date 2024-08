Vasco x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Athletico-PR iniciam nesta quinta-feira a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro duelo das quartas do mata-mata nacional será realizado no estádio de São Januário e a bola rola a partir das 20h (de Brasília), com transmissão do Prime Video.

A partida ocorre imediatamente após as duas equipes se enfrentarem pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo local. O duelo da noite da última segunda-feira terminou com uma vitória cruzmaltina de virada por 2 a 1, com direito a confusão após o apito final. Houve briga de seguranças com jogadores e as duas diretorias trocaram farpas pelas redes sociais no dia seguinte.

O clima entre as duas equipes será quente e o jogo promete ser disputado. O duelo de volta das quartas de final está marcado para 11 de setembro, na Ligga Arena.

Os dois times têm problemas e não contarão com todos os titulares à disposição. A lista no Cruzmaltino é maior e começa com o lateral direito Paulo Henrique, que está suspenso e dará lugar a Puma Rodríguez. Outros que estão fora do confronto são o meia Philippe Coutinho e o atacante David. Os dois atletas, já ausentes na segunda-feira, se recuperam de covid-19 e de uma celulite facial, respectivamente.

O técnico Rafael Paiva aguarda uma posição do departamento médico sobre o zagueiro João Victor e o atacante Adson, que deixaram o campo se queixando de dores musculares na última partida.

Preparação encerrada para os primeiros 90 minutos de decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil ??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/7OSRw8La0u ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024

Do lado dos paranaenses, a principal ausência segue sendo a do volante Fernandinho, entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular. A perda do experiente atleta tem custado caro para o Athletico, que acumula quatro derrotas em quatro jogos sem o veterano.

Outro que está lesionado e não poderá estar em campo é o atacante Pablo. Já Praxedes e Zé Vitor disputaram o torneio por outros clubes e, portanto, estão vetados.

As boas notícias para o técnico Martín Varini são os retornos de Gamarra e Zapelli, já livres de suspensão.

?? Prontos para as quartas de final!

Um treino agora à tarde, no CAT Caju, definiu o nosso time para o jogo em São Januário. ?? https://t.co/XGn038BAUY ? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico #CopaDoBrasil pic.twitter.com/JlXeEXWkst ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 28, 2024

FICHA TÉCNICA



VASCO X ATHLETICO-PR

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 29 de agosto de 2024



Horário: 20 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor (Léo), Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson, Vegetti e Emerson Rodríguez



Técnico: Rafael Paiva (Interino)

ATLHETICO: Léo Linck, Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani



Técnico: Martín Varini