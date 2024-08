Torcida organizada do Palmeiras é liberada para voltar a frequentar estádios em São Paulo

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde foi liberada de forma definitiva para voltar a frequentar os estádios no Estado de São Paulo. A decisão foi divulgada na portaria n° 133/24 pela Federação Paulista de Futebol (FPF), na última terça-feira.

"CONSIDERANDO os termos do Ofício 047/2024 datado de 22 de agosto de 2024, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do qual o Ilustre Promotor de Justiça, recomenda a LIBERAÇÃO da presença da Torcida Organizada 'MANCHA ALVIVERDE', da cidade de São Paulo/SP, vinculada a Sociedade Esportiva Palmeiras, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo", diz a decisão.

Anteriormente, a FPF havia acatado o pedido do Ministério Público de São Paulo, proibindo os torcedores organizados de frequentar os estádios em São Paulo por 30 dias, no último dia 15 de agosto. A uniformizada, porém, recorreu à decisão e foi autorizada a comparecer exclusivamente ao jogo contra o Botafogo, válido pela volta das oitavas de final, no Allianz Parque.

Depois disso, a Mancha Verde voltou a cumprir a decisão no último sábado, na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

No comunicado, a FPF informou "A revogação da Portaria FPF nº 126/2024, autorizando assim a entrada nos estádios de futebol da Torcida Organizada 'MANCHA ALVIVERDE', da cidade de São Paulo, vinculada a Sociedade Esportiva Palmeiras, devidamente caracterizada, ou seja, utilizando-se de 07 (sete) instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo ser ampliada ou restringida a liberação de tais objetos, indumentárias e demais acessórios a critério da Polícia Militar, a contar desta data".

O próximo compromisso do Palmeiras, porém, é fora de casa. O Verdão visita o Athletico-PR, neste domingo, em duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).