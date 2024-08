Técnico Guto Ferreira é demitido do comando do Sport após um mês; veja detalhes

Guto Ferreira não é mais técnico do Sport. O treinador foi desligado pela diretoria do clube pernambucano na tarde desta quarta-feira, após a derrota de 1 a 0 para o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite da última terça.

"O Sport comunica oficialmente o desligamento de Guto Ferreira. Nesta quarta-feira, o clube definiu pela saída do treinador e sua comissão técnica, que não integram mais a equipe. O Sport agradece ao treinador pelo período de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu o time nas redes sociais.

Guto Ferreira foi anunciado como novo técnico do Sport no dia 26 de julho deste ano. O comandante chegou para substituir o argentino Mariano Soso, que havia sido demitido pela diretoria do Leão do Norte.

Contudo, sob seu comando, o Sport não conseguiu performar bem. Em cinco jogos disputados, a equipe pernambucana teve um empate, uma vitória, e amargou três derrotas consecutivas contra Vila Nova, Coritiba e Brusque.

Essa foi a segunda passagem de Guto Ferreira pelo Leão do Norte - e não terminou bem como a primeira. O técnico treinou o time pela primeira vez entre 2019 e 2020, quando ajudou o clube a subir para a Série A do Brasileirão.

Guto Ferreira deixa o comando do Sport com apenas 26,6% de aproveitamento, com a equipe em posição difícil para o acesso à elite do futebol nacional. Após 23 rodadas, o time aparece em décimo lugar, com 32 pontos - sete atrás do Vila Nova, que se encontra na quarta posição.

O Sport, agora, busca um novo treinador para já comandar o elenco nesta segunda-feira, quando encara o Ituano. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série B.