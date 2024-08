Técnico do Chelsea manda recado para jogadores não relacionados: "Não vão ter minutos"

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca disse, nesta quarta-feira, que não conta com os jogadores que treinam separado do restante do elenco. O treinador e a diretoria da equipe têm sido criticados pela alta quantidade de atletas presentes no plantel da equipe.

"Todos os jogadores que neste momento estão treinando separados não ganharão minutos caso fiquem", disse Maresca em entrevista coletiva.

Um dos mais insatisfeitos com a falta de minutos é Raheem Sterling. Apesar de ainda ter três anos de contrato e ter um dos maiores salários do elenco, o ponta inglês não foi relacionado para nenhuma das três partidas oficiais do Chelsea na temporada.

"Meu conselho para Sterling? Ele sabe exatamente o que tem que fazer. Não é só o Raheem. São todos os jogadores que estão treinando separados", afirmou o treinador.

Com 11 contratações realizadas, o Chelsea é o clube que mais gastou em todo o mundo na janela de transferências até o momento.

Maresca já havia sido questionado na última semana sobre a o problema de 'superlotação'.

"Eu não estou trabalhando com 42, 43 jogadores como dizem. Mais de 15 jogadores estão treinando separadamente. (O tempo de contrato) não é meu problema. Podem ter 20 anos de contrato, eu não ligo. Estou aqui apenas para tomar a decisão correta para o time", afirmou.

O Chelsea volta a campo nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), contra o Servette. A partida é a volta da qualificatória da Conference League e acontece no Stade de Genéve, na Suíça. A equipe londrina venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e perder a volta por até um gol de diferença para avançar.