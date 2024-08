São Paulo viveu dias de orações e angústia por Juan Izquierdo

O São Paulo como um todo sentiu o baque da situação do jogador Juan Izquierdo, que desmaiou em campo no MorumBIS durante a partida entre o Tricolor e o Nacional (URU) e acabou falecendo na noite de ontem (27), após passar dias na UTI do Hospital Albert Einstein.

O que aconteceu

O Tricolor viveu dias de orações e muita angústia pelo estado de saúde grave do atleta. O clima no clube foi ficando mais pesado conforme Izquierdo foi piorando no hospital.

Na noite após o jogo contra o Nacional, Calleri chegou a se posicionar para falar na zona mista, mas não se sentiu bem. O argentino argumentou que não havia sentido em falar sobre o jogo diante do ocorrido e voltou ao espaço apenas para um pronunciamento sobre Izquierdo.

Ainda na noite do ocorrido, o assessor de imprensa do clube, Felipe Espíndola, saiu do estádio direto ao hospital para oferecer qualquer tipo de ajuda. O profissional, inclusive, se manifestou em suas redes sociais com um texto emocionado que reflete os dias vividos dentro do Tricolor.

O Tricolor puxou uma roda de oração no primeiro treino logo após a partida da Libertadores. No jogo seguinte, a equipe entrou com uma camisa azul com as palavras "Fuerza Izquierdo". Outras ações devem ocorrer nesta noite.

O tradicional vídeo de bastidores da vitória do São Paulo, feito pela SPFCTV, não foi ao ar. O clube avisou por meio de suas redes sociais que adiaria a publicação em respeito a Juan Izquierdo, já que não havia clima para tal postagem; ainda não há decisão se o vídeo algum dia irá ao ar.

Calleri e Michel Araujo foram os que mais sentiram o baque. Os dois visitaram o hotel onde estava a delegação do Nacional e também foram ao hospital saber de notícias.

Calleri ligava todos os dias para os dirigentes do clube uruguaio. Ele se colocou à disposição para ajudar com qualquer coisa que fosse preciso.

O vestiário do Tricolor na partida seguinte, contra o Vitória, teve um clima bastante pesado. O vídeo de bastidores do jogo mostra Michel Araujo chorando e sendo consolado por Rafinha; ele voltaria a chorar na saída do gramado. Depois do jogo, o uruguaio ainda com lágrimas nos olhos pediu orações na roda com os atletas.

O vídeo de bastidores do triunfo sobre o Vitória, inclusive, começa com palavras de Zubeldía desejando força a Juan Izquierdo, que na época já estava em estado grave.

A zona mista da partida contra o Vitória ocorreu em um espaço de tempo muito menor em comparação a outros jogos. Os atletas deixaram o estádio rapidamente e somente William Gomes, autor de um gol, e Marcos Antônio falaram com a imprensa.