São Paulo usará camisa com nome de Izquierdo na partida contra o Atlético-MG

O São Paulo prestará uma homenagem a Juan Izquierdo no jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbis. Todos os atletas do clube irão usar uma camisa com o nome do uruguaio, que faleceu na noite da última terça-feira.

A informação foi divulgada nas redes sociais do time tricolor. A bola rola daqui a pouco, às 21h30 (de Brasília). Além disso, os atletas utilizarão uma tarja preta no braço.

Vestiário pronto. Hoje, todos vestimos a camisa de Juan Izquierdo. #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/xTAl2Cw8aq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

O caso Juan Izquierdo causou enorme comoção no vestiário do São Paulo. No último fim de semana, o treinador Luis Zubeldía disse em entrevista coletiva que o elenco estava "abalado".

Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo entre Nacional e São Paulo, pela Libertadores, na última quinta-feira, no Morumbis. Ele recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância.

Ao chegar no hospital, o zagueiro de 27 anos foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Juan, então, foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, onde permaneceu até a última terça, quando veio a óbito em razão de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, segundo o último boletim.

Como forma de luto, a CBF determinou que todas as partidas organizadas pela entidade, nesta quarta, respeitem um minuto de silêncio.