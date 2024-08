São Paulo é escalado com Sabino entre os titulares para jogo contra o Atlético-MG; veja times

O São Paulo está definido para o jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com a ausência de Alan Franco, suspenso, o Tricolor irá a campo com o zagueiro Sabino como titular ao lado de Arboleda.

Alan Franco é a única baixa da equipe em relação às últimas partidas. Os demais desfalques são os já conhecidos, por lesão, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Liziero, Moreira, Patryck e Ferreira. Zubeldía, suspenso, também não ficará à beira do campo. O auxiliar Maxi Cuberas comanda o time.

A escalação do São Paulo, portanto, tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Atlético-MG

? MorumBIS

? 21h30

? Copa do Brasil

?? Quartas de Final (duelo de ida) ? Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

O Tricolor poupou a maioria de seus titulares no fim de semana, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, seus principais jogadores estão descansados. Mesmo com uma escalação mista, a equipe ainda venceu a partida, por 2 a 1.

Já o Atlético-MG vem de derrota para o Fluminense, em casa, por 2 a 0, também pelo Brasileirão. Apesar do Galo ter se classificado às quartas da Copa do Brasil e da Libertadores, vive momento instável na temporada. Tanto que o seu treinador, Gabriel Milito, está pressionado.

A principal novidade do lado mineiro é o retorno de Hulk, que se recuperou de contusão. Já Fausto Vera e Deyverson são ausências por terem jogado a Copa do Brasil por outros times.

O Atlético-MG vai a campo com: Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

Atlético (@Atletico) August 28, 2024

A bola rola daqui a pouco, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein apitará a partida. Ele será assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rafael da Silva Alves (RS). Wagner Reway (ES) ficará à cargo do VAR.

Na Copa do Brasil, não há mais o critério do gol fora de casa. Portanto, em caso de empate no agregado, o embate irá ser definido através dos pênaltis.