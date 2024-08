São Paulo e Atlético-MG voltam a se enfrentar na Copa do Brasil após 24 anos

Nessa quarta-feira, São Paulo e Atlético-MG começam a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. As equipes se encontraram uma vez no torneio e o desfecho foi feliz para o Tricolor.

O encontro aconteceu pela semifinal do mata-mata nacional, em 2000. Assim como o embate nesta edição, o primeiro duelo aconteceu no Morumbis e a volta no mando do Galo.

O São Paulo tratou de liquidar o confronto logo na ida e triunfou por 3 a 0 diante do seu torcedor. Rogério Pinheiro, Fabiano e Carlos Miguel marcaram os tentos do embate.

Diferentemente da primeira perna, a volta foi disputada e contou com uma chuva de gols. Ramón e Guilherme (2x) balançaram as redes pelo Atlético-MG, mas Marcelinho Paraíba brilhou e anotou um hat-trick no empate por 3 a 3.

A alegria da classificação resultou num dos maiores traumas para o torcedor são-paulino. Após empate sem gols na ida, o São Paulo abriu o marcador no Mineirão e estava perto de conquistar o título, mas o Cruzeiro buscou a virada, com direito a gol no último lance, e frustrou o primeiro título da Copa do Brasil dos paulistas, que viria a acontecer apenas ano passado.

O confronto da ida está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbis. Já a volta ocorre às 21h45 do próximo dia 12, na Arena MRV.