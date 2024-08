Santos recebe proposta do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Jair

O Santos recebeu uma proposta do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Jair. Os portugueses ofereceram 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,4 milhões) pelo Menino da Vila.

O defensor de 19 anos está sendo cobiçado nesta janela de transferências. Recentemente, o Peixe recusou uma oferta de 12 milhões de dólares do Botafogo pelo atleta. Na ocasião, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o garoto só sai caso algum clube pague a sua multa, que é de 70 milhões de euros (R$ 386,7 mi).

Jair soma 13 partidas pelo Alvinegro Praiano nesta temporada, sendo 11 como titular. Ele foi promovido ao time profissional em 2023, mas voltou ao sub-20 no começo deste ano para passar por um período de recondicionamento físico.

O zagueiro foi reintegrado ao time de cima e assumiu a titularidade no início de julho. Desde então, vem formando dupla com Gil na equipe do técnico Fábio Carille. João Basso e Alex Nascimento são os reservas. Joaquim foi vendido ao Tigres, do México.

Jair renovou o seu contrato com o Santos em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026.

A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Relação com o Porto



Recentemente, o Santos acertou a contratação de Wendel Silva, que estava no Porto. O atacante de 24 anos, que atuava pela equipe B do time português, chegou por empréstimo até julho de 2025.

O centroavante já fez sua estreia, no último sábado, no empate de 0 a 0 com o Amazonas, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Substituto na mira



Ciente do destaque de Jair, o Santos já se preparou para uma possível saída do atleta. Conforme publicado pela Gazeta Esportiva, a alta cúpula santista mapeou o mercado e trabalha com alguns nomes.

O favorito é um brasileiro, com passagem pelo futebol estrangeiro e de nível Série A. O nome do atleta foi mantido em sigilo, para evitar uma valorização.