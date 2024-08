Sabalenka domina com o saque e vai à terceira rodada do US Open

A preferida das casas de apostas deu mais um passo na briga pelo título do US Open deste ano. Aryna Sabalenka, que venceu o WTA 1000 de Cincinnati há pouco mais de uma semana, voltou a sacar bem, controlou a partida contra a italiana Lucia Bronzetti (#76 do mundo) e avançou à terceira rodada do torneio nova-iorquino por 6/3 e 6/1.

Muito bem no saque, a bielorrussa teve aproveitamento de 73% nos primeiros serviços e venceu 77% desses pontos. Aryna perdeu apenas nove pontos com o saque ao longo de toda a partida e não cedeu break points.

A próxima adversária de Sabalenka em Nova York será a vencedora do jogo entre a russa Ekaterina Alexandrova (#31) e a adolescente americana Iva Jovic (#389), de 16 anos, convidada da organização.

Como aconteceu

Sabalenka encaixou 77% de seus potentes primeiros serviços no primeiro set, o que facilitou sua vida na parcial. Em seus cinco games de saque, perdeu apenas seis pontos. Bronzetti até equilibrou a partida durante algum tempo, enquanto conseguia confirmar seus saques. No sexto game, porém, depois de abrir 40/15, perdeu quatro pontos seguidos e foi quebrada. Era o que a bielorrussa precisava para vencer a parcial, e a única quebra de vantagem resistiu até o final: 6/3.

O segundo set já começo com Sabalenka pressionando o saque de Bronzetti. A italiana salvou dois break points bravamente, mas uma direita indefensável da bielorrussa e uma excelente devolução de esquerda deram a quebra à favorita. Sem poder de fogo para igualar os golpes mais potentes de Sabalenka, Bronzetti não teve com reagir. Aryna voltou a quebrá-la, abriu 4/0 e, depois disso, a partida foi uma mera formalidade.