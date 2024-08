Por que Palmeiras não abre mão de Richard Ríos nem por R$ 150 milhões

O West Ham sinalizou ao Palmeiras que estava disposto a pagar entre 22 a 25 milhões de euros (R$ 135 e 154 milhões na cotação atual) para contratar o meio-campista Richard Ríos, mas o Alviverde já avisou aos clubes interessados, e para diversas pessoas próximas ao atleta, que ele não será negociado nesta janela de transferências.

Por que recusar R$ 100 milhões?

A presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira não querem perder Richard Ríos. Segundo o UOL apurou, a presidente do Palmeiras se esforça para que a venda de Ríos não aconteça mesmo por valores muito altos por um jogador de 24 anos.

Palmeiras já vendeu demais em 2024. O clube negociou uma série de jogadores nesta temporada: Artur, Kevin, Merentiel, Matheus Fernandes, Endrick, Luis Guilherme, Luan e Jhon Jhon. Abel até anunciou em coletiva de imprensa em junho que o Palmeiras já tinha feito muito dinheiro com vendas e mais nenhum atleta seria negociado.

Problemas com adaptação de reforços. O Palmeiras foi ao mercado nesta temporada e trouxe oito reforços. No entanto, Abel ponderou que eles precisam passar por um longo processo de adaptação ao clube — e ele não quer passar por isso com a venda de Ríos e a chegada de um novo meio-campista, já que a janela ainda está aberta. O clube não quer trocar a "roda" do carro com ele em andamento (14 jogos do Brasileirão até o fim da temporada).

O Palmeiras segue com o mesmo posicionamento após o "boom" do atleta na Copa América com a Colômbia: o clube não vai negociá-lo nesta janela de transferências. A única forma de algum clube tirar Ríos do Palmeiras é com o pagamento da multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões na cotação atual). Ele tem contrato com o Alviverde até dezembro de 2026.

Os valores sinalizados pelo West Ham são ainda maiores do que a oferta do Fenerbahçe. Segundo a ESPN, o clube turco ofereceu 23 milhões de euros (R$ 141 milhões) pelo jogador, e a proposta foi recusada.

Além do Fenerbahçe, o Olympique de Marselha também tentou a contratação de Richard Ríos, mas esbarrou na negativa do Palmeiras.

Palmeiras teria lucro de R$ 100 milhões com Ríos

Richard Ríos, após a vitória da Colômbia sobre o Uruguai nas semifinais da Copa América Imagem: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ríos é um "case de sucesso" no Palmeiras. Ele foi contratado em 2023 por R$ 6 milhões após se destacar no Paulistão pelo Guarani.

O meio-campista se valorizou, e o Palmeiras até comprou mais uma parte de seu passe junto ao Guarani. Os direitos do volante são divididos em 70% para o Palmeiras, 14% para o Guarani, 6% para o Flamengo, seu clube formador, e 10% do jogador.

Se a venda para o West Ham fosse fechada pelos R$ 154 milhões, o Palmeiras ficaria com R$ 107,8 milhões, lucro de mais de R$ 100 milhões.