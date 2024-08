Nacional publica homenagem para Juan Izquierdo: "Para sempre conosco"

Após cinco dias internado no hospital Albert Einstein, o zagueiro Juan Izquierdo faleceu nesta terça-feira, em decorrência de uma arritmia cardíaca, sofrida no jogo contra o São Paulo na última quinta, pela Copa Libertadores. O Nacional-URU, clube do jogador, divulgou na manhã desta quarta-feira uma homenagem para o atleta.

No vídeo, o Nacional relembra declarações de Izquierdo. Ele se dizia muito feliz e destacou a união com o elenco uruguaio.

"Estou muito feliz de estar aqui no clube e eu vou deixar tudo para que dê certo. Tenho uma alegria enorme e trabalhei para que este momento chegasse. Eu digo sempre que consigo lidar com isso, que temos uma família, sempre disse que levaria na memória ao abraçá-los no campo. Quando saía um gol, eu via essa união na tribuna", disse.

Para siempre con nosotros, Juan ? pic.twitter.com/TDltljBxgy ? Nacional (@Nacional) August 28, 2024

No jogo contra o São Paulo, Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca e caiu no gramado do Morumbis. O zagueiro foi levado ao hospital Albert Einstein, onde ficou internado desde a última quinta-feira.

Nos últimos dias houve uma piora no quadro do atleta, que dependia de ventilação mecânica para sobreviver. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital paulista, Izquierdo faleceu às 21h38 (de Brasília) desta terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca.