Mayke vem sofrendo com lesões no Palmeiras e não consegue engatar sequência há mais de um mês

O Palmeiras tem vivido dias difíceis com lesões dentro do elenco nos últimos meses. O lateral direito Mayke, por exemplo, sofreu com problemas seguidos e não tem conseguido engatar sequência na equipe.

A última vez que o atleta jogou sem nenhum problema foi entre junho e julho. No dia 20 de julho, Mayke sofreu uma pancada no duelo contra o Cruzeiro, no Allianz Parque e deixou o campo ainda na primeira etapa do jogo. Com um edema na coxa direita diagnosticado, ele desfalcou o Verdão nos jogos contra Fluminense e Vitória.

O camisa 12 voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira no dia 31 de julho, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. No Maracanã, começou no banco de reservas e entrou apenas aos 35 minutos. Na ocasião, Agustin Giay foi o titular. Na partida seguinte, contra o Internacional, voltou a ser baixa por "dores musculares.

De volta contra o Flamengo no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, viveu mais um drama e precisou ser substituído aos 39 do primeiro tempo depois de sentir dores na panturrilha direita. Devido a esse problema, virou desfalque, mais uma vez, em três jogos: contra Flamengo, Botafogo e São Paulo, todas pelo Brasileirão. Depois, ficou à disposição para Abel no jogo contra o Botafogo, em jogo de volta das oitavas da Libertadores, mas não foi utilizado.

Mayke, então, voltou a ser titular no último sábado, contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, precisou deixar o campo aos 21 minutos da etapa inicial. O lateral voltou a sentir dores na panturrilha, caiu no campo e, frustrado, deu socos no gramado. Ele deixou o campo sem pisar com a perna direita no chão e chorou bastante no banco de reservas.

O jogador será melhor reavaliado pelo Palmeiras, que se reapresenta nesta quarta-feira. Mayke, porém, deve ser baixa no jogo deste domingo, contra o Athletico-PR. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).