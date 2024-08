Mauricio projeta jogo contra o Athletico-PR e destaca briga do Palmeiras pelo tri brasileiro: "14 finais"

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Athletico-PR. Com uma semana de preparação, o meio-campista Mauricio projetou o duelo contra o time paranaense e destacou as 14 finais que o clube tem pela frente até o fim do Campeonato Brasileiro.

"Eles (Athletico-PR) têm um fator casa que sempre foi determinante para eles. Será também um jogo contra uma equipe qualificada, então acho que a gente tem que estudar bem o adversário, nos preparar também mentalmente, fisicamente, para que a gente possa fazer um excelente jogo e buscar os três pontos do começo ao fim", disse.

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Atualmente, o Palmeiras tem 44 pontos e ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, na última rodada.

O Verdão tem como meta a conquista do tricampeonato brasileiro, o que seria algo inédito na história do clube. O Alviverde, comandado pelo técnico Abel Ferreira faturou as taças em 2022 e 2023.

"A gente projeta o fim da temporada da melhor forma. Sabemos que são 14 finais que a gente tem pela frente, e o Brasileiro é um campeonato que tem que ter muita resiliência e resistência porque é uma competição muito longa. E agora, tendo um pouco mais de tempo para trabalhar, descansar, arrumar umas coisas que a gente precisa arrumar e pincelar ainda mais as coisas boas que a gente tem feito, eu acho que vai ser muito importante para nós", declarou.

Mauricio chegou ao Palmeiras na janela de transferências no meio do ano. O meio-campista vem conquistando seu espaço no time titular e tem dez jogos e dois gols marcados. O último dele foi na goleada sobre o Dourado, no último sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

"Fico muito feliz de poder marcar mais um gol. É uma oportunidade única que eu estou tendo aqui, é um sonho realizado jogar em uma equipe tão qualificada. É claro que a gente ficou triste pelas Copas, mas a gente tem muita capacidade pela frente e já teve essa resposta muito rápida no jogo contra o Cuiabá. Foi uma vitória de toda a equipe, porque pudemos demonstrar o nosso caráter e a nossa qualidade", finalizou.