Já relacionado por Carille, atacante do Santos projeta clássico e mira vaga na semi do Brasileiro sub-20

O atacante João Victor vive a expectativa de jogar um clássico decisivo pelas categorias de base do Santos. O time irá enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, a partir das 17h45 (de Brasília), no Bruno José Daniel, em Santo André, por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20.

O confronto válido pelas quartas de final será disputado em jogo único. Por isso, João pede à equipe que evite erros e consiga a classificação para a próxima fase do torneio.

"Sabemos que agora começa outro campeonato dentro da competição, quem errar menos avança. Temos 90 minutos para manter a concentração e evitar qualquer erro para garantir a classificação", disse o jovem.

O Menino da Vila é um dos destaques da categoria sub-20 do Peixe na atual temporada. Só em 2024, ela já tem cinco gols e duas assistências. O garoto sabe das dificuldades de encarar o Alviverde, líder do torneio na primeira fase, mas mira a vaga nas semifinais.

"Clássicos assim são sempre especiais. São dois times de muita qualidade e tradição, e é nesses momentos que podemos crescer dentro da competição. Estamos preparados e vamos dar o nosso máximo para sair com a vitória e, se Deus quiser, avançar às semifinais", afirmou João Victor.

O Santos se classificou à fase de mata-mata do Brasileirão sub-20 na bacia das almas. Na última rodada, o time tinha que vencer o Goiás e torcer por uma derrota do Fluminense contra o São Paulo, que já estava eliminado do torneio. A combinação de resultados, porém, aconteceu. Assim, o Peixe conseguiu a vaga.

Nesta temporada, João Victor tem alternado entre as categorias sub-20 e sub-17. Ele, contudo, já chamou atenção do técnico da equipe principal, Fábio Carille.

Após disputar a Copinha, no início do ano, ele foi relacionado para alguns jogos da equipe profissional, mas não teve nenhuma oportunidade de entrar em campo. Somada as categorias sub-20 e sub-17, o atacante já soma sete bolas na rede e dois passes para gol em 25 partidas.