Izquierdo terá velório aberto ao público na sede do Nacional; veja informações

O Nacional, do Uruguai, anunciou os detalhes do velório de Juan Izquierdo, zagueiro que faleceu na noite da última terça-feira. O evento ocorrerá nesta quinta, das 11h até às 13h (horário de Brasília), no Salão Cristal da sede do clube, em Montevidéu.

El velatorio de Juan Izquierdo se realizará mañana, jueves 29 de agosto, de 11:00 a 13:00 en el Salón Cristal de la Sede del Club Nacional de Football.



El acceso al público será por Avenida 8 de Octubre. No habrá sepelio.



Atendiendo el deseo de todos de despedir a Juan, rogamos… pic.twitter.com/904LOqkseS -- Nacional (@Nacional) August 28, 2024

O público terá acesso liberado para se despedir do ex-jogador, que tinha 27 anos. A entrada será pela Avenida 8 de Octubre. O clube ainda informou que não haverá funeral.

"Atendendo ao desejo de todos em se despedir de Juan, pedimos que a movimentação pela sala seja realizada de forma fluida e ordenada, respeitando o protocolo", completou a equipe.

No jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca e caiu no gramado do Morumbis. O zagueiro foi levado ao hospital Albert Einstein, onde ficou internado desde a última quinta-feira.

Nos últimos dias houve uma piora no quadro do atleta, que dependia de ventilação mecânica para sobreviver. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital paulista, Izquierdo faleceu às 21h38 (de Brasília) desta terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca.

O Nacional decretou luto de cinco dias pela morte de Juan Izquierdo. O clube uruguaio hasteou suas bandeiras a meio mastro.