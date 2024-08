Gaviões da Fiel se posiciona contra o impeachment de Augusto Melo e cobra jogadores: "É hora de reagirem"

Os Gaviões da Fiel, por meio do presidente Alexandre Domênico Pereira, se posicionou contra o impeachment de Augusto Melo, mandatário do Corinthians. Além disso, a principal organizada do clube cobrou o desempenho dos jogadores e pediu uma reação nas próximas partidas, contra Juventude e Flamengo.

Alê, como é chamado, questionou o fato de conselheiros do Corinthians protocolarem o pedido de impeachment de Augusto um dia depois da derrota do time para o Fortaleza por 1 a 0. Na visão da organizada, Melo só deve deixar a presidência caso haja provas de irregularidades em sua gestão.

"Para nós, como corintianos, é inadmissível um dia depois da derrota para o Fortaleza, com corintiano fazendo conta para escapar do rebaixamento, um grupo de 85 pessoas fazer conta para ser protocolado o pedido de impeachment. Nesse momento, os Gaviões da Fiel é contra o impeachment", disse Alê em vídeo divulgado pela própria organizada.

"Estamos dando carta branca para as investigações, quem errou vai ter que pagar, mas desde que tenham provas. Não vamos aceitar impeachment sem provas. O momento é de união. Se quiserem se matar politicamente, se matem, mas com os Gaviões fiscalizando. O que vocês estão fazendo com o clube é inadmissível", completou.

Em relação aos jogadores, o presidente dos Gaviões alegou que falta representatividade em campo e destacou todo o apoio que a Fiel Torcida vem dando ao elenco ao longo da temporada.

"E vocês, jogadores, é hora de reagirem, a Fiel Torcida não aceita mais ser motivo de chacota. Quem tem que tirar a gente dessa situação são vocês. Vamos fazer festa no dia 1ª, no aniversário do clube, vamos viajar para Caxias. Falta representatividade. Muita gente já deu a vida por esse escudo. Já acendemos sinalizadores por vocês, fizemos recepção, entregamos cartilhas, invadimos CT, invadimos o Parque São Jorge... Porque Corinthians é isso, razão e emoção", disse Alê.

"Nesse jogo contra o Fortaleza, será que vocês estão se cobrando no vestiário? Vocês discutem entre vocês por conta da performance em campo? Olha o que a Fiel faz por vocês, a recepção que vocês têm. Vocês representam o Corinthians. Cantamos mais em qualquer lugar do Brasil. Está na hora de vocês reverterem para a gente também. Vocês estão jogando no maior clube do Brasil. Honrem nossa camisa, honrem nossa história", complementou.

Na última segunda-feira, um grupo de mais de 50 conselheiros protocolou um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo para o Conselho Deliberativo.

O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", faz crescer a pressão em cima do mandatário do clube, que no último dia 12 teve caso levado à Comissão de Ética para processo de apuração, também sob risco de sugestão de impeachment.

Dentro de campo, o Corinthians visita o Juventude nesta quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Alfredo Jaconi às 20 horas (de Brasília). Depois, na tarde de domingo, que coincide com o aniversário do clube, o time recebe o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.