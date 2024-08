Fumaça azul e Pai Nosso: torcida do São Paulo faz homenagens a Izquierdo em chegada do ônibus

A torcida do São Paulo fez uma bela festa na chegada do ônibus ao Morumbis, nesta quarta-feira, antes do confronto contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas não parou por aí. Os são-paulinos também prestaram homenagens a Juan Izquierdo, ex-zagueiro do Nacional-URU que faleceu na última terça-feira.

Quando a delegação tricolor chegou às imediações do estádio, torcedores, além de tremular as bandeiras, soltar a voz e acender os sinalizadores, também soltaram uma fumaça azul e branca.

Essa foi uma maneira encontrada pela torcida do São Paulo de fazer alusão às cores da bandeira do Uruguai, país em que nasceu Izquierdo.

Ainda durante a chegada do ônibus ao Morumbis, houve outra cena inédita. São-paulinos puxaram oração e rezaram o Pai Nosso enquanto os jogadores do clube passavam.

Essa não será a única homenagem a Izquierdo no jogo desta quarta-feira. Os atletas do São Paulo usarão uma camisa com o nome de Juan nas costas, além de uma tarja preta no braço. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

O caso Juan Izquierdo causou enorme comoção no vestiário do São Paulo. No último fim de semana, o treinador Luis Zubeldía disse em entrevista coletiva que o elenco estava "abalado".

Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo entre Nacional e São Paulo, pela Libertadores, na última quinta-feira, no Morumbis. Ele recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância.

Ao chegar no hospital, o zagueiro de 27 anos foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Juan, então, foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, onde permaneceu até a última terça, quando veio a óbito em razão de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, segundo o último boletim.

Como forma de luto, a CBF determinou que todas as partidas organizadas pela entidade, nesta quarta, respeitem um minuto de silêncio.