Flamengo ganha do Bahia em Salvador e fica a um empate da semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo se aproximou da vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O gol da vitória dos cariocas aconteceu no segundo tempo, com Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo pode empatar no confronto de volta que estará classificado. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição. O duelo de volta entre as equipes será na quinta-feira, dia 12 de setembro, no Maracanã.

O JOGO

O Flamengo começou melhor, mas sem impor qualquer pressão. Já o Bahia pareceu nervoso nos primeiros minutos e foi equilibrando o confronto aos poucos. Os donos da casa tiveram as primeiras finalizações, só que sem perigo.

O Bahia passou a ter o controle da posse de bola e buscava o ataque com mais intensidade. Só que a primeira boa chance da equipe aconteceu somente aos 31 minutos. Everton Ribeiro recebeu passe na entrada da área e chutou perto do gol. O Flamengo respondeu pouco depois, em finalização de Gerson sobre o travessão.

Nos minutos finais, o Flamengo cresceu no confronto e quase marcou aos 44 minutos. Gerson recebeu passe na área e chutou para o gol, mas Kanu apareceu no meio do caminho para salvar o Bahia. O susto fez os donos da casa tentarem uma pressão. Sö que o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e abriu o placar aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique cabeceou para a rede.

O Bahia passou a atacar após o revés. Os donos da casa quase empataram aos dez minutos. Jean Lucas recebeu passe na área, mas parou em grande defesa de Matheus Cunha. Depois, foi a vez de Thaciano finalizar em cima do goleiro rubro-negro.

Os baianos continuaram tendo mais posse de bola, mas tinham dificuldade em passar pela marcação do Flamengo. Com isso, os visitantes conseguiram manter a vantagem sem sofrer riscos.

O panorama da partida seguiu nos minutos finais. Os rubro-negros se mantinham organizados em campo e impediam as boa ações do adversário. O Bahia abusou dos erros de passes e ficou em situação delicada no confronto para o duelo de volta.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPOOOOOO EM SALVADOR!!! FECHAMOS OS PRIMEIROS 90 MINUTOS COM O MENGÃO NA FRENTE! 1 A 0 EM SALVADOR! BH, VICIADO EM JOGO DECISIVO, DEIXOU O DELE E VOLTAMOS PROS PRÓXIMOS 90... pic.twitter.com/1eRfkT8wW7 ? Flamengo (@Flamengo) August 29, 2024

FICHA TÉCNICA



BAHIA 0 X 1 FLAMENGO

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: Quarta-feira, 26 de junho de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Neuza Inês Back (SP-Fifa)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Evertton (Flamengo)

GOL



FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 4min do segundo tempo

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Iago); Everaldo (Luciano Rodríguez) e Thaciano (Ademir)



Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Pulgar, Léo Ortiz (Evertton) e De La Cruz (Michael); Gerson (Igor Jesus), Bruno Henrique e Luiz Araújo



Técnico: Tite