Facundo Bernal detalhe negociação com o Fluminense e lamenta morte de Izquierdo

Um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências, o uruguaio Facundo Bernal concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira. O meia que estava no Defensor-URU detalhou a negociação com o clube carioca e não escondeu sua felicidade pelo sucesso da transferência.

"A primeira vez que o meu representante me comunicou (sobre interesse) eu não pude acreditar. Era um sonho jogar no campeão da América. Desde o primeiro momento disse que sim e que estava muito contente. Em um momento senti que a negociação estava travada, mas deixei claro que meu objetivo era jogar no Fluminense, estava desesperado para vir a esse clube por todas as estrelas futebolísticas que tem aqui. Estou feliz por estar aqui e por jogar a Libertadores, que é o mais lindo que há", disse.

Facundo Bernal também comentou a notícia que ninguém queria receber, a morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU, na última terça-feira. Apesar de não terem jogado juntos, o jovem do Fluminense lamentou o ocorrido e revelou que já conhecia Juan há muito tempo.

"Queria lamentar a perda de Juan Izquierdo, é um colega meu de muitos anos na verdade. Estou muito triste. Lendo a notícia à noite não pude acreditar que tinha acontecido isso a um garoto de 27 anos. Para a família é uma perda muito grande e para o mundo inteiro do futebol. Estamos todos com o coração partido", comentou.

Antes de ter seu falecimento confirmado, Juan Izquierdo ficou cinco dias internado no hospital Albert Einstein. A morte aconteceu em decorrência de uma arritmia cardíaca, sofrida no jogo contra o São Paulo na última quinta (22), pela Copa Libertadores.

Focado no Fluminense, Facundo estará à disposição de Mano Menezes no próximo jogo da equipe, contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.