Ex-Botafogo, Hernández revela mensagem de Izquierdo antes de duelo com São Paulo: "Partida da minha vida"

O meia uruguaio Diego Hernández, que está emprestado pelo Botafogo ao Léon, do México, publicou um emocionante texto nesta quarta-feira se despedindo de seu antigo companheiro Juan Izquierdo. O zagueiro do Nacional-URU faleceu na noite desta terça, em decorrência de uma arritmia cardíaca sofrida no jogo diante do São Paulo, na última quinta, pela Libertadores.

Antes do duelo, os atletas, que atuaram juntos no Montevideo Wanderers, do Uruguai, conversaram sobre a partida. Na publicação, Hernández revela que Izquierdo tratava o confronto como o jogo de sua vida.

"Como você me disse antes da partida. 'Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim'. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem", escreveu Diego.

Além disso, o meia também ressaltou a importância de Juan no início de sua carreira, em especial quando estava subindo para o profissional.

"Hoje, você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar no time principal. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair. Hoje tenho que me despedir de uma pessoa que não sei se existem muitas neste esporte, hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e um coração partido", relata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Hernández (@hernandezdiego16)

Os atletas jogaram juntos por duas temporadas, de 2020 a 2022. Na época, Hernández havia acabado de subir para o time profissional do Montevideo Wanderers, enquanto Izquierdo tinha chegado do Atlético San Luis, do México.

Por fim, Diego agradeceu ao Juan pelos momentos que viveram juntos e declarou que ele jamais será esquecido.

"Obrigado por tudo do fundo do meu coração e, como sempre dizíamos, 'venha, aproveite, dance e brinque comigo'. Negro Juan, eu sempre me lembrarei de você. E somente morrem aqueles que se esquecem, e aqui não nos esquecemos daqueles que estiveram aqui", conclui.

Na última quinta-feira, após entrar no segundo tempo no jogo contra o São Paulo, Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca e caiu no gramado do Morumbis. O jogador foi levado ao hospital Albert Einstein, onde ficou internado.

Dependendo de ventilação mecânica para sobreviver, o quadro do atleta piorou nos últimos dias. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, Izquierdo faleceu às 21h38 (de Brasília) desta terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca.