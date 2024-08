Esposa de Izquierdo posta carta comovente: 'Vou te amar a vida toda'

Selena, esposa de Izquierdo, postou uma carta comovente nas redes sociais (veja mais abaixo) após a morte do jogador do Nacional-URU.

O que aconteceu

Selena usou os Stories do Instagram para publicar uma carta de despedida a Izquierdo, que morreu nesta terça-feira (27) aos 27 anos.

Selena e Izquierdo são pais de dois filhos, um de dois anos e o outro que nasceu recentemente.

Leia a carta

Hoje me despedi da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo; para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, meu dois incondicional. Você foi uma pessoa maravilhosa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje me resta seguir por nossos filhos e encontrar forças onde não há. Sei que você lutou até o último momento e que o único desejo que tinha era estar conosco. Vou sentir sua falta a vida inteira, sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você deixou muito para viver, muito caminho para percorrer, Juanma. A partir de hoje, só sonho com o dia do nosso reencontro e em ver novamente aquele sorriso que preenche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e torceram de uma forma ou de outra. Hoje, Juanma nos protege, a mim e especialmente aos nossos bebês, do céu. Vou te amar a vida toda, meu guerreiro. Desta vez, tivemos que perder.

Carta de despedida de Selena, esposa de Izquierdo Imagem: Reprodução/Instagram

Morte encefálica

Izquierdo sofreu uma arritmia seguida de parada cardíaca na última quinta-feira (22). Nesta terça (27), o Nacional anunciou a morte do jogador, que teve morte encefálica. Ele estava internado na UTI no Hospital Israelita Albert Einstein.

O zagueiro caiu sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, e precisou ser reanimado mais tarde.

Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.

O quadro do jogador piorou no último domingo, com "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Ele passou por cuidados intensivos neurológicos e estava respirando por meio de ventilação mecânica.