Em casa, Atlético de Madrid tem dois gols anulados e só empata com o Espanyol pelo Espanhol

A terceira rodada do Campeonato Espanhol segue a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, o Atlético de Madrid bem que tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Espanyol - pelo menos não em condições legais. Os donos da casa tiveram dois gols anulados, o que resultou em um empate sem gols entre as equipes no Civitas Metropolitano.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou ao seu segundo empate em La Liga. O time de Diego Simeone foi aos cinco pontos e dorme na quarta posição. Já o Espanyol ainda não venceu na competição, mas somou seu primeiro ponto nesta tarde e aparece na 18ª colocação.

Os dois times, agora, voltam a campo neste sábado pela quarta rodada do Espanhol. O Atlético de Madrid visita o Athletic Bilbao, às 14h (de Brasília), no Estádio San Mamés. Já o Espanyol recebe o Rayo Vallecano, a partir das 14h15, no Stage Front Stadium.

O jogo

A primeira oportunidade da partida foi criada pelo Atlético de Madrid aos cinco minutos de jogo. Riquelme fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. A bola passou pela zaga do Espanyol e Julian Álvarez bateu de primeira para defesa de García.

Um minuto depois, o Atleti quase inaugurou o marcador novamente. De Paul enfiou linda bola para Samuel Lino, que invadia a grande área em velocidade. O brasileiro até conseguiu dar um toquinho na saída do goleiro García, mas a bola foi na trave e os donos da casa não aproveitaram o rebote.

Aos 12 minutos, o Atlético de Madrid criou mais uma oportunidade, mas não converteu. De Paul levantou para dentro da grande área e Sorloth subiu de cabeça, mandando por cima do gol. Com 14 minutos, em cobrança de escanteio, Le Normand cabeceou e Álvarez finalizou no segundo pau, mas não acertou o alvo.

Com 23 minutos no relógio, o Espanyol chegou pela primeira vez. Após cruzamento para dentro da grande área, Véliz se desmarcou e cabeceou, mas mandou por cima do travessão.

E um minuto depois, o Atlético de Madrid respondeu. Riquelme, dessa vez caindo pelo lado direito, mandou passe para trás. A bola ia chegar em Julian Álvarez, mas Sorloth chegou antes e chutou para o gol. O centroavante, porém, não pegou bem na bola e mandou pela linha de fundo.

Depois, o Espanyol criou chance de ouro em contra-ataque. Após bola rasteira cruzada para dentro da área, a zaga do Atlético de Madrid não cortou e Aguado chutou, meio que no susto. Assim, a bola foi por cima do gol.

E foi aos 10 minutos da segunda etapa que o Atlético de Madrid abriu o placar. Em cruzamento rasteiro, García saiu do gol para tentar agarrar a bola, mas soltou. Koke brigou por ela e, após bate e rebate, Riquelme completou para o gol na segunda trave. O gol, contudo, foi anulado pela arbitragem por impedimento após revisão no VAR.

Com 22 minutos no relógio, Griezmann desperdiçou uma chance de ouro de abrir o marcador. O camisa 8 foi lançado em velocidade e invadiu a grande área, mas ao ficar cara a cara com García, finalizou para fora. Na sequência, foi marcado o impedimento do francês.

Logo em seguida, o Espanyol respondeu e finalizou ao gol. Lozano recebeu pelo lado esquerdo e adentrou a grande área. Ele superou a marcação do Atleti e bateu para o gol, mas viu o goleiro Oblak fazer a defesa.

Aos 43 minutos, o Atlético de Madrid ficou próximo do gol novamente, mas não conseguiu converter. Griezmann encontrou lindo passe para Riquelme. O jogador se esticou e até chegou na bola, mas não pegou em cheio e ela foi pela linha de fundo.

Nos acréscimos, o Atlético de Madrid até seguiu tentando pressionar no ataque e marcou novamente com Riquelme, mas o gol foi anulado por impedimento mais uma vez. Com isso, os dois times empataram sem gols no Civitas Metropolitano.