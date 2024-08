Desafio do VAR e pausa no relógio: Itália propõe novas regras ao futebol

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), através do presidente Gabriele Gravina, apresentou sugestões à International Board (IFAB), órgão que rege as regras do futebol mundial, para 'mudar e inovar' o futebol.

O que aconteceu

O uso do VAR como desafio e a pausa no relógio a cada interrupção do jogo estão entre as principais mudanças sugeridas pela FIGC. No caso do VAR, não há especificações sobre a quantidade de desafios para cada time.

Outra sugestão é a mudança na regra dos seis segundos para o goleiro ficar com a bola nas mãos. A ideia da Federação Italiana sugere que o time adversário ganhe um lateral na altura da marca do pênalti caso o arqueiro cometa a infração.

A FIGC também propõe uma comunicação eletrônica entre o treinador e o capitão da equipe. "A solicitação surge da impossibilidade objetiva dos técnicos darem instruções à equipe devido às características do estádio ou às condições ambientais", diz comunicado da FIGC.

A Federação Italiana trabalha para que o país seja pioneiro nas inovações e espera o aval da IFAB para dar início às mudanças em torneios amadores ou de divisões inferiores.

O que diz o presidente da Federação

Desafio ao VAR. "Este pedido vai tornar mais pontual, precisa e transparente a revisão de vídeo em episódios considerados polêmicos pelos protagonistas".

Relógio parado. "Permitiria responder à necessidade cada vez mais sentida de todos os jogos terem a mesma duração real".

Contribuição para o futebol. "Queremos dar a nossa contribuição para a melhoria do futebol com o objetivo de tornar o jogo cada vez mais atrativo e espetacular, especialmente para os jovens".

Mudar o status quo. "Sabemos que o caminho para a inovação deve ser partilhado e depois implementado, mas se não começarmos, nunca conseguiremos mudar o status quo".