Bruno Henrique vê 'grande jogo' do Flamengo em vitória sobre o Bahia

O Flamengo saiu na frente do Bahia no confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Salvador. Autor do gol da vitória dos cariocas, Bruno Henrique celebrou o resultado.

"Não viemos para fazer jogo de empate, viemos para vencer. Sabíamos que era difícil, a torcida empurrou o tempo todo. Conseguimos colocar a bola no chão e jogar. Poderia ter sido bem melhor. Fizemos um grande jogo no meu modo de ver. Conseguimos o gol e levar para a nossa casa na segunda partida", disse o atacante.

Decisivo, Bruno Henrique destacou o faro de gol nas bolas paradas. "Eu costumo procurar na área onde está mais vazio para finalizar, achei um ponto para cabecear, fui feliz, fiz o gol e pude ajudar a equipe nesses primeiros 90 minutos", afirmou.

O Flamengo precisa de um empate para avançar. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença. O confronto de volta acontece no dia 12 de setembro, no Maracanã.