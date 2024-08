Cruzeiro perde pênalti, empata com Inter em casa e não quebra tabu amargo

O Cruzeiro não conseguiu aproveitar a vantagem numérica durante um tempo e meio, só empatou por 0 a 0 com o Inter com direito a pênalti perdido e, além de jogar fora a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, viu o time gaúcho manter uma invencibilidade que já dura oito anos no confronto. Os times duelaram no Mineirão, em jogo atrasado da 5ª rodada do torneio nacional.

Com o resultado, os mineiros chegaram aos 38 pontos e se mantiveram na 7ª colocação — o Bahia, que aparece logo à frente, soma 39 pontos.

O time de Roger Machado, por outro lado, subiu três posições e se vê cada vez mais longe do Z4, com 29 pontos no 11° lugar e com duas partidas a menos em relação aos principais concorrentes.

Os times voltam a atuar no domingo (1), também pelo Brasileirão. Os mineiros recebem o Atlético-GO a partir das 11h (de Brasília), enquanto os gaúchos têm clássico estadual contra o Juventude já no fim do dia.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve lesão, expulsão e poucas chances. Em meio às tentativas cruzeirenses, Dinenno deixou o gramado machucado e seu substituto, Kaio Jorge, sofreu a falta que gerou a expulsão de Rogel. Mesmo no 11 contra 10, os donos da casa não conseguiram criar boas oportunidades de gol até o intervalo.

Na etapa final, o Inter se segurou e contou com seu goleiro (e a trave) para manter o placar inalterado. Os visitantes usaram e abusaram das faltas e poderiam ser punidos quando Enner Valencia colocou a mão na bola dentro da área, mas o goleiro Anthoni defendeu o pênalti de Kaio Jorge e decretou o empate.

Gols e destaques

Matheus Pereira caçado. O duelo começou equilibrado, mas o principal nome do Cruzeiro chamou a responsabilidade e atormentou os rivais: Matheus Pereira. O camisa 10 recebeu duas faltas quase que em sequência e "amarelou" tanto o zagueiro Rogel quanto o meia Gabriel Carvalho — em uma das cobranças, Marlon quase foi às redes graças a um desvio na barreira.

Lesão, choro e expulsão. Mais ofensivos, os donos da casa passaram a deter a posse, mas sofreram uma baixa importante: Dinenno. O atacante dividiu com Tabata ainda no campo de defesa, sentiu muitas dores na região do joelho e deixou o gramado do Mineirão chorando. Pouco tempo depois, foi a vez de Rogel deixar o confronto, mas por outro motivo: o atleta do Inter foi expulso por Bruno Arleu de Araújo após cotovelada em Kaio Jorge, coincidentemente o substituto do cruzeirense lesionado.

Rogel, do Inter, é expulso durante jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

Quase, quase... Em vantagem numérica, a equipe de Fernando Seabra apertou o adversário nos minutos finais do 1° tempo, mas não caprichou na hora da finalização. Primeiro, Arthur Gomes errou o alvo após receber de Matheus Henrique e, depois, Matheus Pereira parou em Anthoni antes de Walace finalizar para fora.

Mercado é amarelado e se revolta. Um lance inusitado envolvendo Mercado marcou o início do 2° tempo: após falta cometida pelo companheiro Fernando, o capitão dos visitantes não gostou da marcação do árbitro e pediu explicações. O problema é que Arleu não gostou da veemência do jogador e aplicou amarelo ao camisa 25 dos visitantes. Revoltado, o zagueiro tirou a braçadeira como forma de protesto — e cautela diante de novas punições ao falar com o juiz.

Trave salva o Inter. O Cruzeiro teve uma chance de ouro para abrir o placar aos 9 minutos na bola parada: após cobrança de falta que surgiu após Kaio Jorge ser derrubado na entrada da área, Matheus Pereira caprichou, mas acertou a trave de Anthoni e esquentou, de vez, o Mineirão.

Enner vacila, mas Anthoni salva. Aos 34 minutos, o Inter escapou de ser vazado em pênalti cometido por Enner Valencia, que acabou desviando a bola com o braço já em cima da linha da grande área. Kaio Jorge pegou a bola na ânsia de marcar seu primeiro gol com a camisa celeste, mas parou em Anthoni, que ainda fez linda defesa e salvou seu time em chute de Matheus Pereira. Vitinho ainda perdeu outra chance clara antes do apito final, para a frustração da maior parte da torcida no estádio em Belo Horizonte.

Kaio Jorge se lamenta durante Cruzeiro x Inter, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0x0 INTER

Data e horário: 28 de agosto de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Bruno Boschilia e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Márcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Japa, João Marcelo (CRU); Rogel, Gabriel Carvalho, Mercado, Tabata, Enner Valencia, Borré (INT)

Cartões vermelhos: Rogel (INT)

Gols: não houve

CRUZEIRO: Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Japa (Vitinho) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra

INTER: Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Rômulo) e Gabriel Carvalho (Vitão); Bruno Tabata (Bruno Henrique), Wesley (Enner Valencia) e Borré (Renê). Técnico: Roger Machado