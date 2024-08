Conmebol anuncia punições para atletas do Uruguai envolvidos em briga na Copa América

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Disciplina da Conmebol puniu os jogadores do Uruguai envolvidos na briga com torcedores colombianos após a semifinal da última Copa América. Atacante do Liverpool, Darwin Núñez foi o mais afetado pela decisão, com cinco jogos de suspensão e multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 110 mil). As punições são válidas apenas para jogos entre seleções em torneios da entidade sul-americana.

Rodrigo Bentancur, da Juventus, foi punido com quatro jogos de suspensão e multa de 16 mil dólares (cerca de R$ 88 mil). Ronald Araújo (Barcelona), José Giménez (Atlético de Madrid) e Mathías Olivera (Napoli) foram punidos com três partidas e multa de 12 mil dólares (cerca de R$ 66 mil) cada.

Outros seis jogadores, entre eles Matias Viña, do Flamengo, foram punidos apenas com uma multa de 5 mil dólares (cerca de 28 mil reais). A Associação Uruguaia de Futebol pode recorrer.

Os próximos jogos oficiais do Uruguai são pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No dia 6 de setembro, a Celeste enfrenta o Paraguai, em Montevidéu, às 20h30 (de Brasília). Quatro dias depois, os uruguaios enfrentam a Venezuela, às 19h, em Maturín, cidade venezuelana.

Relembre o caso

Após o apito final que decretou a vitória da Colômbia sobre o Uruguai, por 1 a 0, pelas semifinais da Copa América de 2024, uma briga generalizada começou nas arquibancadas do Bank of America Stadium. A confusão ocorreu em um setor repleto de familiares dos jogadores uruguaios, que prontamente se envolveram para protegê-los.

Nas imagens da confusão, é possível ver o atacante Darwin Núñez desferir socos contra torcedores colombianos, que teriam intimidado as famílias uruguaias.

Veja as punições da Conmebol aos jogadores do Uruguai: