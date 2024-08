Com Cuiabano e Allan, Botafogo avança na preparação para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, em seu CT, o Botafogo retomou os preparativos para enfrentar o Fortaleza, pelo confronto direto da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Arthur Jorge, treinador da equipe, recebeu boas notícias: os retornos de Cuiabano e Allan aos treinamentos.

Após ser desfalque contra o Bahia, no empate da última rodada do Brasileiro, Cuiabano retornou aos treinamentos junto com o restante do elenco botafoguense. O lateral esquerdo apareceu, em imagens divulgadas pelo clube, com uma proteção em seu braço direito. Isso porque, no jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, o jogador luxou a região após dar um carrinho para desarmar o atacante Estêvão.

De volta, portanto, Cuiabano, importante peça do esquema do treinador português, deve estar à disposição da comissão e pode atuar diante do Fortaleza.

Botafogo x Fortaleza

Allan, por sua vez, também desfalque contra o Bahia, treinou normalmente nesta quarta-feira. O meio-campista do Fogão foi poupado no último confronto por conta de dores musculares, mas já está de volta. Desde que chegou ao clube carioca, o jogador vem disputando vaga com os titulares Marlon Freitas e Gregore, tendo atuado oito partidas, porém apenas duas no 11 inicial.

Neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo recebe o Fortaleza, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto pela liderança, visto que as duas equipes ocupam as duas primeiras posições da tabela. O clube carioca tem 47 pontos, enquanto os cearenses somam 48.