CBF lamenta morte de Izquierdo e decreta minuto de silêncio nos jogos

Nesta terça-feira, o Nacional-URU comunicou o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, após sofrer uma arritmia cardíaca. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), diante do ocorrido, se manifestou, lamentou a morte do jogador e determina um minuto de silêncio em jogos desta quarta-feira.

"A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda irreparável", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O atleta estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, depois de sofrer uma arritmia cardíaca em partida realizada na última quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores.

Aos 34 minutos do segundo tempo, sem bola, Izquierdo caiu desacordado. Os jogadores de ambas as equipes, que estavam ao redor, prontamente pediram atendimento médico. Em instantes, ele foi amparado e deixou o estádio de ambulância. O defensor chegou a acordar ali mesmo na ambulância, dentro de campo, mas desmaiou de novo.

O primeiro comunicado do Nacional após o ocorrido, dizia que Juan Izquierdo se encontrava estado "estável". Já na última segunda-feira, o Hospital Albert Einstein atualizou a situação, dizendo que o defensor apresentava "quadro neurológio crítico" e que estava dependendo de ventilação mecânica.

Diversos clubes brasileiros, federações e jogadores lamentaram a morte de Izquierdo nas redes sociais. O Nacional, por exemplo, definiu o falecimento do atleta como uma "perda irreparável".

"Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol comunica a queda de nosso querido jugador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e alegados. Todo Nacional é de luto por sua perda irreparável. QEPD. Juan, estarás para sempre com nós", escreveu o clube uruguaio.

A CBF lamenta a morte da noite desta terça-feira (27) do zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai. Ele estava internado em um hospital de São Paulo após sofrer um mal súbito no segundo tempo do jogo disputado na última quinta-feira (22) no MorumBis. O jogador de 27... pic.twitter.com/Sjnt7O5n5Q ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 28, 2024

Izquierdo começou a carreira no Cerro Porteño, do Uruguai, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Na volta ao seu país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024.