Carlos Miguel vai do inferno ao céu, mas vê eliminação em estreia na Europa

Imagem: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Carlos Miguel, ex-Corinthians, sofreu um gol com menos de um minuto em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Newcastle, em City Ground. No mesmo jogo, o goleiro defendeu um pênalti, mas não evitou a eliminação na Copa da Liga Inglesa.

O que aconteceu

Carlos Miguel estreou oficialmente pelo Nottingham Forest na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo eliminatório contra o Newcastle, disputado nesta quarta (28), terminou empatado por 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis.

O primeiro lance de Carlos Miguel com o clube inglês não foi positivo. Logo na saída de bola, o Nottingham recuou para o brasileiro, que lançou a bola para a frente com um chutão. O Newcastle ganhou a disputa e armou contra-ataque.

No contra-ataque, o Newcastle chegou com perigo e o goleiro espalmou a primeira finalização para a área, mas não evitou o gol de Joe Willock no rebote. A bola entrou aos 18 segundos de partida. Assista:

O Nottingham Forest empatou com Jota Silva. O português marcou no começo do segundo tempo e levou o duelo para os pênaltis.

Nas penalidades, Carlos Miguel defendeu a segunda cobrança do Newcastle, batida pelo também brasileiro Joelinton. O Nottingham acabou desperdiçando duas cobranças, uma batendo na trave e outra passando por cima do alvo. O placar terminou 3 a 2 com classificação do Newcastle.