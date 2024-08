Bruno Henrique é herói, e defesa vai bem no Flamengo; veja as notas

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Bahia no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Bruno Henrique foi o herói e a defesa acabou como destaque do time no 1 a 0 na Fonte Nova. Veja as notas do 'Footstats', site especializado em estatísticas.

Veja as notas

Flamengo:

Matheus Cunha - 6,9

Varela - 5,5

Fabrício Bruno - 6,7

Léo Pereira - 6,4

Ayrton Lucas - 5,7

Erick Pulgar - 5,4

Léo Ortiz - 5,2

De la Cruz - 5,3

Gerson - 5,6

Luiz Araújo - 6,2

Bruno Henrique - 6,0

Evertton Araújo - 5,0

David Luiz - 5,2

Igor Jesus - 5,3

Michael - 5,5

Wesley - 4,9

Bahia: