De la Cruz e Suárez lamentam morte de Izquierdo: 'Difícil de explicar'

O zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, do Nacional, morreu na noite desta terça-feira, aos 27 anos de idade, vítima de um mal súbito no jogo contra o São Paulo, pela Libertadores. Compatriotas do atleta, os jogadores Luis Suárez, do Inter Miami, e Nicolás de la Cruz, do Flamengo, usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido.

"Dor, tristeza, difícil de explicar. Que descanse em paz, e muita força para seus familiares e amigos", escreveu Luis Suárez em seus stories do Instagram.

O jogador do Flamengo postou fotos de quando eles eram crianças e escreveu: "Voa alto, meu negro. Meus pêsames e forte abraço à família nesse momento tão difícil. Nós soubemos rir por muito tempo e com essa bonita alegria vou lembrar de você, negão".

Juan Izquierdo começou o jogo contra o São Paulo, pela volta das oitavas da Libertadores, no banco de reservas e voltou do intervalo no lugar de Sebastian Coates. Aos 39 minutos do segundo tempo, o zagueiro sentiu um mal súbito, perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Atendido pelos médicos de sua equipe, foi removido de ambulância para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Por meio de boletim médico, o hospital confirmou a morte do atleta na noite desta terça-feira. De acordo com o Einstein, o falecimento ocorreu às 21h38, "em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".