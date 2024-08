Arnaldo vê São Paulo sem chances no Brasileiro: 'Frente tripla, só o Fla'

Em participação no Fim de Papo desta quarta (28), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que o São Paulo está fora da briga pelo título brasileiro e deve se dedicar com mais afinco às copas.

Na opinião de Arnaldo, apenas o Flamengo tem condições de conquistar os três títulos. O jornalista destacou que o clube carioca está mais próximo do topo da tabela do Brasileiro e que ainda conta com bons reforços para o restante do ano.

Frente tripla é só o Flamengo. O Flamengo tem condições de, sobretudo pela posição que ocupa no Brasileiro e pelos reforços, brigar pelos três títulos. Nesse recorte da temporada é onde você está e onde dá para chegar com o elenco reforçado. E não estou dizendo que foi estratégia pensada. Foi o acaso. O Flamengo podia ter caído nas copas. Arriscou. Foi mal na volta contra o Palmeiras e na Bolívia. Mas classificou, abriu os cofres e 'vamos embora'. Os Atléticos - Paranaense e Mineiro - só estão nas copas. Eles estão no limbo no Brasileiro. O Paranaense sempre faz isso. [...] O São Paulo, pela primeira vez em milênios, está entre os seis no Brasileiro. Nessa altura da temporada passada, já estava no limbo. Agora, tem uma tentativa de acomodar as três frentes, para não sair do G6. Porque pode ficar sem nada. E a janela do São Paulo? A janelinha do São Paulo, que não conseguiu contratar um lateral esquerdo - perdeu um, que quebrou a clavícula -, que não conseguiu contratar um volante - e só tem um volante. Não dá para jogar três frentes com esse elenco. Não tem como. Só improvisando. É o que o Zubeldía está tentando fazer.

Arnaldo Ribeiro

Morte de Izquierdo deixa São Paulo 'destroçado' na Copa BR, diz Arnaldo

O comentarista entende que os jogadores do São Paulo estão abalados e que isso pode pesar em um jogo de Copa do Brasil. Na opinião de Arnaldo, o emocional pode pesar muito em jogos de mata-mata, sobrepondo questões táticas e técnicas, inclusive.

