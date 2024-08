Apresentado, Jean David se diz emocionado com chance no Vasco e mira títulos

O atacante Jean David foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira pelo Vasco da Gama. O chileno destacou a sua emoção e se mostrou otimista para ajudar a equipe a voltar a ganhar títulos.

"Estou muito agradecido por defender esse time. Me sinto muito emocionado, quero fazer da melhor maneira, ajudar a equipe para estar onde merece, que é ganhando títulos, jogando Libertadores", afirmou.

O jogador é o quinto reforço do Vasco nesta janela de meio de ano. Ele se junta a Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez como novos nomes no plantel vascaíno.

Jean David devidamente apresentado como jogador do Vasco ??2??1??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/gkuawENAZD ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024

"Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe amanhã", disse Jean.

O atacante iniciou a carreira no futebol chileno, com passagem por San Luis e Universidad Concepción. Em 2018, foi vendido ao Club Léon, do México. Recentemente, entre 2022 e 2024, defendeu o Toluca, onde disputou 89 jogos, marcou 15 gols e deu 17 assistências.

"Fiquem tranquilos, sou um jogador que sempre se entrega 100%, que nunca vai dar a bola por perdido. Que sigam nos acompanhando, como aconteceu quando joguei contra eles aqui e como foi na última partida. Vou me entregar 100%", completou o reforço vascaíno.

O Vasco já pode contar com Jean David, que foi regularizado no BID. A equipe volta a campo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário.