Ancelotti comenta início de Mbappé no Real Madrid: "Sua adaptação está indo bem"

Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa, que antecede o duelo do Real Madrid com o Las Palmas, na quinta (29), às 16h30 (de Brasília), no Gran Canaria Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Um dos assuntos comentados pelo treinador italiano foi o início de Kylian Mbappé no clube merengue.

"Está progredindo. Trabalha com humildade e está bem. Sua adaptação está indo bem", afirmou.

Após três partidas, o atacante francês tem um gol feito pela equipe, na Supercopa da Europa, mas ainda não balançou as redes em La Liga. Ancelotti o tranquilizou sobre a falta de tentos na liga nacional.

"Seu último gol foi em 14 de agosto. Faz apenas duas semanas. Não é hora de se preocupar. Nem nós, nem ele. Ele quer marcar", disse.

Um dos pontos positivos desse começo de temporada da equipe é o ataque em geral. Após três jogos, o Real Madrid soma seis gols, resultando em uma média de dois por partida.

Na coletiva, Ancelotti foi questionado se uma fala sua sobre Cristiano Ronaldo em 2014 também vale para Mbappé e valorizou o trio ofensivo atual. Na época, o italiano afirmou que, com o português, o time "já começa ganhando de 1 a 0".

"E para o Rodrygo, o Vinicius... temos muitos recursos. Fizemos seis gols e o time ainda não está na sua melhor versão. Isso diz muito. Nunca teremos problemas de gols, você pode ver", relatou.

Por fim, o treinador confirmou que irá rodar o elenco nas partidas, tendo em vista a quantidade de jogos na temporada. Assim, jovens jogadores, como o atacante brasileiro Endrick e o meia turco Arda Guler, podem ter mais minutos nos próximos confrontos.

"Temos muitos recursos e a ideia é fazer muitas mudanças. Quando a Liga dos Campeões começar, o calendário estará mais apertado. Você tem que contar com isso."