América-MG anuncia o retorno do técnico Lisca após três anos

O América-MG anunciou nesta quarta-feira o retorno do técnico Lisca para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador de 52 anos passou pelo Coelho entre 2020 e 2021, quando subiu a equipe para a Série A e depois conduziu o time às semifinais da Copa do Brasil e ao vice-campeonato estadual.

Junto com Lisca, retornam o auxiliar-técnico Márcio Hahn e William Batista, ex-treinador do sub-20 do América. Em sua primeira passagem no clube, o treinador esteve no comando da equipe por 82 jogos, com o histórico de 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas.

O América Futebol Clube acertou a contratação do técnico Lisca! O treinador retorna ao Coelhão, e assina vínculo até o final do Brasileiro. Os auxiliares Márcio Hahn e William Batista também retornam ao Clube.

Com sete empates nos últimos dez jogos pela Série B, o América-MG deixou o G-4 e demitiu o técnico Cauan de Almeida. A última vitória do Coelho na competição foi no dia 9 de agosto, quando bateu o Botafogo-SP por 3 a 1, na Arena Independência.

Com 35 pontos em 22 jogos, o América-MG é o sexto colocado na Série B do Brasileirão. A equipe mineira volta a campo pelo torneio na próxima terça-feira (03), contra o Mirassol, às 18h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.