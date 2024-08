Técnico do Fla 'não explicou os fatores que foram culpa dele', diz Mattos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Tite voltou a citar o calendário do futebol brasileiro, mas o colunista Rodrigo Mattos, do UOL, acredita que o técnico do Flamengo ficou devendo algumas explicações quanto ao desempenho do time na goleada contra o Botafogo, no Brasileiro.

O colunista do UOL participou, ao lado do jornalista Bruno Braz, da live do Flamengo. O programa vai ao ar toda segunda-feira, às 17h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

[O calendário] É um fator, só que ele se prendeu para explicar o jogo por um fator só. Ele não explicou os fatores que foram culpa dele, que é o caso das mexidas que ele fez na virada do intervalo e que, taticamente, deixou o jogo mais facilitado para o Botafogo Rodrigo Mattos

"Ele pensou em um negócio de ficar marcando, ter mais gente dentro da área. O que aconteceu é que o Botafogo chegava pela ponta, jogava a bola por baixo e não a bola por cima. Aí, não adianta ter um monte de zagueiro encaixotado se o outro time tem muito espaço pelas pontas para cruzar para a chegada de um chute. Eu contei 19 chutes a gol do Botafogo, sendo que nove foram na direção do gol. O Rossi pegou um monte de bola, pênalti. Então, acho que ele tinha que dar explicações também sobre os erros dele", completou.

Rodrigo Mattos aponta que o problema do calendário deve ser colocado à mesa, mas faz ponderações sobre a análise da partida. "Na época ele era técnico da seleção, não falava nada do calendário, né? Ele tem razão nas críticas, mas não foi só esse fator. Tiveram outros fatores e responsabilidades dele. Acho que ele tá falando pouco sobre essas coisas. Não é uma exclusividade do Tite. Todo técnico brasileiro não gosta de falar dos pontos fracos e falam de outras coisas que, às vezes, têm razão, como é o caso desse calendário, mas em geral dá uma desviada de foco do que são os erros deles".

Bruno Braz lembrou os desfalques, mas acredita que o placar elástico do Alvinegro teve influência das escolhas do treinador. O jornalista citou a mudança no meio de campo que fez o time de Artur Jorge ganhar ainda mais terreno no clássico.

Eu acho que a goleada em si foi muito na conta do Tite, das mudanças que ele fez. A partir das mudanças que ele fez, principalmente no meio de campo. Ele perdeu o meio de campo para o Botafogo. Tudo bem que eram vários desfalques importantes, e isso contou, mas acho que o placar ficou na conta do Tite Bruno Braz

Rodrigo Mattos indicou o que pode ter sido um erro de avaliação da comissão técnica e diretoria. "É uma escolha estratégica. Lá atrás, escolheu escalar todos os titulares na Copa do Brasil contra o Palmeiras, e prejudicar o desempenho no Campeonato Brasileiro, que era a competição mais importante. Você força em uma competição nesses jogos lá atrás, vai estourar aqui."

