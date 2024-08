Sorteio da Copa do Brasil: veja times, como será feito e onde assistir

A CBF sorteia nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no auditório da entidade, no Rio de Janeiro.

A transmissão do sorteio será feita pelos canais do UOL Esporte e da CBF no YouTube. Ative o lembrete no player acima para ser notificado do início da live.

Times classificados e títulos

As oito equipes que disputarão as quartas de final da Copa do Brasil são: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, Athletico, Bahia e Juventude.

Sete dos oito times já foram campeões da Copa do Brasil. Apenas o Bahia ainda sonha com um título inédito da competição.

O Flamengo é o maior campeão entre os classificados. O time carioca tem quatro títulos do torneio. O Corinthians tem três, o Atlético-MG tem dois, e São Paulo, Vasco, Athletico e Juventude têm um cada.

Como vai funcionar o sorteio

Todos os oito classificados estarão em um mesmo pote. Assim como foi nas oitavas de final, todas as equipes podem se enfrentar, sem restrições de confrontos.

A principal diferença está no que vem pela frente. O sorteio não só definirá os confrontos das quartas de final, como também servirá para desenhar o chaveamento até a final da Copa do Brasil. Nas fases anteriores, apenas os jogos eram definidos, sem uma chave prévia.

O sorteio também definirá a ordem dos mandos de campo. Assim como foi na terceira fase e nas oitavas de final, as equipes vão se enfrentar em duelos de ida e volta, com o time que somar mais pontos avançando. Em caso de igualdade, a decisão do semifinalista será nos pênaltis.

Datas e premiações

Os jogos serão disputados entre o final de agosto e o começo de setembro. Os duelos de ida estão previstos para a semana do dia 28 de agosto, enquanto os de volta têm previsão de serem disputados na semana de 12 de setembro.

Todos os oito clubes que estão nas quartas de final já embolsaram R$ 13,4 milhões. Quem avançar à semifinal vai garantir mais R$ 9,4 milhões.