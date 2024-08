Seabra critica postura do Cruzeiro no 1º tempo e analisa decisão contra o Boca

Após estar perdendo por dois gols de diferença, o Cruzeiro arrancou um empate em 2 a 2 com o Vitória nesta segunda-feira, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto conquistado fora de casa, o técnico Fernando Seabra se mostrou muito insatisfeito com os primeiros 45 minutos da Raposa em Salvador.

"Em relação ao jogo, foram dois tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, foi inadmissível. Não pelo que o Vitória fez, não nos surpreendeu a postura deles, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, tivemos um nível de competitividade menor. Não ameaçamos eles, deixamos eles muito confortáveis no jogo. Sabemos que o próximo compromisso que teremos pela frente não poderemos nos dar ao luxo de não competir em nenhum momento", analisou o treinador.

? Fim de jogo e tudo igual no placar. Cruzeiro saí atrás, luta até o último minuto e empata por 2×2 com o Vitória.

?? Dinenno fez os gols do Cabuloso

? #VITxCRU | 2-2 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/FpId9QK6Wo ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 20, 2024

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro tem duelo decisivo contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a equipe mineira precisa vencer o confronto a qualquer custo para ter chances de classificação. O técnico Fernando Seabra analisou a partida contra os argentinos.

"Nesta segunda-feira acabamos mudando de estrutura, pelas mudanças. Já analisamos alguns movimentos do Boca Juniors. Temos que fazer um jogo mais produtivo do que fizemos na ida. Então, ainda existe uma ideia, mas sabemos no que precisamos melhorar", disse Seabra.

Com o empate contra o Vitória, o Cruzeiro tem 37 pontos em 22 jogos no Brasileirão, ocupando o sétimo lugar na tabela. O próximo jogo do Cabuloso no torneio é neste domingo, contra o Internacional, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Antes, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão.